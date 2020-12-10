В первый день запуска игра Cyberpunk 2077 установила исторический рекорд, собрав свыше миллиона игроков, которые одновременно играют в хит от CD Projekt. Это первая однопользовательская игра, которой удалось достичь такого результата.
«Точное число людей, исследующих Найт-сити в настоящий момент, неизвестно, поскольку игра распространена на большинстве возможных устройств и платформ. Медийный стриминговый сервис Twitch также насчитывает не меньше миллиона фанатов, следящих за трансляцией чужой игры», — сообщает «Ридус».
Игра уже побила рекорд World of Warcraft: Shadowlands, который зафиксировали всего несколько дней назад. Сейчас Cyberpunk 2077 уже догоняет Dota 2 и CS: GO.
Как напоминает издание, текущий общий рекорд в Steam был установлен королевской битвой PUBG: 3 257 248 человек одновременно гонялись в рамках события 13 января 2018 года. Каксчитают эксперты, побить этот рекорд для Cyberpunk 2077 остается только вопросом времени.
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