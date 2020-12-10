Бывшего главу курганского МЧС отпустили из СИЗО

В Кургане из СИЗО освободили бывшего главу областного ГУ МЧС Олега Рожкова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

В Кургане бывшего руководителя ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова отпустили под домашний арест. Прежняя мера пресечения в виде нахождения в СИЗО была обжалована, рассказал URA.RU инсайдер.

«Рожкова сегодня отпустили под домашний арест», — пояснил источник знакомый с ситуацией. Обжалование состоялось в Курганском областном суде. Там агентству подтвердили, что Рожкову «с учетом обстоятельств дела» изменили меру пресечения на домашний арест. «При этом ему установлены все запреты в соответствии с нормами УПК», — пояснили в суде. В пресс-службе СУ СК по Курганской области комментировать изменение меры пресечения обвиняемому не стали.

26 ноября Курганский городской суд продлил арест бывшему начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову. Его обвиняют по четырем уголовным статьям (мошенничество, превышение полномочий, растрата, злоупотребление). Рожкова задержали в марте 2020 года сотрудники регионального следственного управления СК после поступления материалов из областного УФСБ.

По версии следователей, Рожков в 2017—2018 годах возглавлял комиссию, которая отвечала за приемку робототехнического оборудования для нужд МЧС. Контракт на 94,4 млн рублей выиграло НПО «Курганский завод спецтехники». По версии следствия, компания при этом поставила технически неисправных роботов, а комиссия их приняла. Позже в деле Рожкова появились новые эпизоды. В сентябре Рожков заявлял в суде, что не считает себя виновным.