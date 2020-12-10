Курганским учителям угрожают за отказ ставить вакцину «Спутник V»

Курганских учителей за отказ от COVID-вакцины грозят не пустить на работу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коллективам учителей в курганских школах рассказали, что в случае отказа от COVID-вакцинации их могут отстранить от работы. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте», инсайдеры URA.RU среди педагогов сведения подтвердили.

«В Кургане учителям грозят отстранением от работы в случае отказа от вакцинации», — написала в соцсети одна из жительниц города.

Другой источник среди учителей пояснил, что на днях администрации школы провели с педагогами собрания. На них говорилось о вакцинации от коронавируса. «Руководители говорят, что они не могут принуждать к вакцинации. А в продолжение — но вы же понимаете, что мы будем обязаны отстранить вас от работы», — пояснил источник.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что отстранить от работы педагогов за отказ от вакцинации руководство школы не может. Сейчас готовятся списки учителей, которых будут вакцинировать, и оформляется их добровольно согласие. «Вакцинация педагогов планируется с 14 декабря. Прививаются лица в возрасте 18-60 лет, не болевшие или у кого с момента заболевания прошло 6 месяцев», — отметили власти.

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут. Кампания будет проводиться на территории всей области в прививочных кабинетах медицинских организаций.

В регион поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 800 штук. Вакцина, которая поступила в декабре, предназначена для массовой вакцинации врачей и педагогов