Курганских учителей начнут прививать от COVID

В Курганскую область поступило еще 800 доз вакцины «Спутник V» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области педагогов начнут прививать от коронавируса. В регион поступила новая партия вакцины «Спутник V», сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID.

«В Курганскую область поступило еще 800 доз вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. Ранее в декабре в Курганскую область поступало 200 доз. «Вакцина, которая поступила в декабре, предназначена для массовой вакцинации врачей и педагогов», — уточняют в штабе.

Первая партия вакцины, которую доставили в Курган осенью, предназначалась исключительно для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусом. Тогда привили 42 сотрудника инфекционных госпиталей и эпидбригад. «Мы продолжим прививать от коронавируса медработников. На эти цели направим около 70% доз, поступивших в декабре. Оставшиеся 30% предназначены для вакцинации педагогов, так как они тоже находятся в зоне риска, ежедневно общаясь с детьми, которые часто бессимптомно переносят заболевание и становятся источником заражения взрослых», — пояснила главный внештатный эпидемиолог регионального департамента здравоохранения Оксана Сагайдак.

Вакцинация врачей и учителей будет добровольной. Сагайдак отметила, что медработники, первыми поставившие прививки от COVID, перенесли вакцинацию хорошо: у них отмечалось лишь однократное повышение температуры и небольшой озноб.

Ранее URA.RU сообщало, что 2 декабря президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса. В первую очередь он попросил прививать врачей и учителей.