Полпреду Якушеву пожаловались на свердловского министра ЖКХ

Поводом стали радиоактивные отходы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экологи Красноуфимска (Свердловская область) пожаловались уральскому полпреду президента Владимиру Якушеву на главу свердловского министерства ЖКХ Николая Смирнова. Поводом стала перспектива создания в окрестностях города свалки коммунальных отходов: местные жители усматривают за этим желание создать там второй Шиес со складами радиоактивных отходов.

«Очевидно, что основной причиной упорной деятельности министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области по размещению объектов обращения с отходами на данном земельном участке является наличие в непосредственной близости железнодорожной станции Зюрзя, с размещенными на ее территории складами хранения радиоактивных материалов», — пишут члены Свердловской областной экологической организации «Сокол».

По их мнению, после создания на упомянутой территории мусорного полигона, он может быть использован для хранения не только бытовых, но и опасных промышленных отходов. В подтверждение своей точки зрения авторы письма приводят перспективный план развития транспортной сети с железнодорожным тупиком на берегу реки Уфы, а также автомобильным мостом через нее, связывающими склады радиоактивных отходов с будущим полигоном.

На станции Зюрзя под Красноуфимском хранится 82 тысячи тонн монацита тория, накопившегося там с начала работы над ядерным проектом СССР (в 1945 году). Власти планировали начать вывоз радиоактивных материалов в 2020 году.

Министр ЖКХ Николай Смирнов заявил корреспонденту URA.RU, что подозрения общественников беспочвенны. «На полигон будет складироваться только бытовой мусор Красноуфимска и Красноуфимского района. А против складирования радиоактивных отходов и я бы подписался», — прокомментировал Николай Смирнов. По его мнению, причиной противодействия строительству полигона может быть намерение некоторых местных жителей разместить коттеджные поселки на выделенном под полигон участки.