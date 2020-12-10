10 декабря 2020
09 декабря 2020

В Пермском крае обновили рекорд по числу больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя Пермь, декабрь 2020, г. Пермь, новогоднее оформление
В Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимальное число заболевших в регионе за сутки с начала пандемии.

«Пермский край — 315 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 24 071 случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в результате болезни скончались 808 человек (17 за последние сутки), еще у 485 (11 за сутки) умерших коронавирус стал не основной причиной смерти.

Коэффициент распространения инфекции держится выше нуля — это означает, что коронавирус ускоряет свое распространение в регионе. Сейчас в больницах края находятся 2038 человек, из них 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...