В Пермском крае обновили рекорд по числу больных коронавирусом

В Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимальное число заболевших в регионе за сутки с начала пандемии.

«Пермский край — 315 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 24 071 случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в результате болезни скончались 808 человек (17 за последние сутки), еще у 485 (11 за сутки) умерших коронавирус стал не основной причиной смерти.

Коэффициент распространения инфекции держится выше нуля — это означает, что коронавирус ускоряет свое распространение в регионе. Сейчас в больницах края находятся 2038 человек, из них 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.