В создании опасной ситуации пассажиры винят руководство воздушной гавани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска жалуются на огромные очереди в аэропорту «Игорь Курчатов» в разгар пандемии коронавируса. Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин готовит обращение министру транспорта Савельеву об игнорировании воздушной гаванью санитарных требований.

«Сначала стоишь в очереди на въезд по 20-30 минут, так как из шести шлагбаумов на въезд работает один. И при входе в аэропорт постоянно очереди, из четырёх оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим», — цитирует Пашин обращение одного из избирателей.

Помимо неудобств для пассажиров, подчеркнул народный избранник, это не дает соблюдать социальную дистанцию. «Направлю депутатский запрос новому министру транспорта РФ Виталию Савельеву и в надзорные органы с просьбой провести проверку по этой ситуации. Сейчас как раз занимаемся его подготовкой», — заявил он URA.RU. Агентство также запросило комментарий пресс-службы аэропорта. Сейчас готовится ответ, который также будет представлен в новости.