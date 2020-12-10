10 декабря 2020

В аэропорту Челябинска устроили давку в разгар пандемии. Депутат Госдумы пишет в Минтранс. Видео

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , аэропорт игорь курчатов
В создании опасной ситуации пассажиры винят руководство воздушной гавани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Жители Челябинска жалуются на огромные очереди в аэропорту «Игорь Курчатов» в разгар пандемии коронавируса. Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин готовит обращение министру транспорта Савельеву об игнорировании воздушной гаванью санитарных требований.

«Сначала стоишь в очереди на въезд по 20-30 минут, так как из шести шлагбаумов на въезд работает один. И при входе в аэропорт постоянно очереди, из четырёх оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим», — цитирует Пашин обращение одного из избирателей.

Помимо неудобств для пассажиров, подчеркнул народный избранник, это не дает соблюдать социальную дистанцию. «Направлю депутатский запрос новому министру транспорта РФ Виталию Савельеву и в надзорные органы с просьбой провести проверку по этой ситуации. Сейчас как раз занимаемся его подготовкой», — заявил он URA.RU. Агентство также запросило комментарий пресс-службы аэропорта. Сейчас готовится ответ, который также будет представлен в новости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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