Директор парка в Екатеринбурге отдала колесо обозрения подруге

Екатерина Кейльман уже год директорствует в ЦПКиО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурс на установку нового колеса обозрения в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского стал предметом скандала. Как сообщили URA.RU инсайдеры в мэрии, проект был отдан несуществующей на тот момент фирме, которую возглавила подруга директора парка Екатерины Кейльман.

«Один из участников конкурса написал жалобу на имя губернатора Евгения Куйвашева. Его возмутили непрозрачные условия проведения конкурса и неявные критерии определения победителя. Материалы ушли в прокуратуру», — рассказал источник. Победило колесо высотой в 35 метров, тогда как другие участники предлагали аттракционы высотой до 70 метров, что, по их мнению, больше подходит крупному городу.

Как явствует из сообщения на сайте парка, опубликованного 19 октября 2020 года, в конкурсе победила фирма «Новые городские развлечения». Позже дирекция парка заменила в тексте название фирмы-победителя на «Единый центр проката», о чем появилось примечание внизу страницы. Любопытно, что, по данным сервиса СБИС, «Новые городские развлечения» зарегистрированы 22 октября 2020 года, то есть, через 3 дня после сообщения об окончании конкурса.

Согласно данным сервиса СБИС, соучредителем обеих организаций является Ольга Жданова — так называемый «генеральный директор лаборатории социальных практик» Ельцин Центра. «Жданова — близкая подруга директора ЦПКиО Екатерины Кейльман», — рассказал агентству инсайдер в деловых кругах.

Старый аттракцион заменят к маю 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатерина Кейльман предложила корреспонденту обратиться в пресс-службу парка. «Высота колеса в данном случае не была определяющим критерием при выборе победителя. Аттракцион находится на естественном возвышении — вид оттуда плюс/минус одинаковый с высоты и 30, и 50 метров, наивысшая точка обозрения находится выше деревьев», — пояснили в пресс-службе.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков заявил, что не имеет претензий к работе своей подчиненной Екатерине Кейльман. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ранее сообщил, что новое колесо обозрения будет установлено к маю 2021 года.