В Челябинске озвучили режим работы медиков в новогодние каникулы

Медики будут работать в круглосуточном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все больничные стационары и скорая помощь в Челябинской области в новогодние каникулы будут работать круглосуточно. Об этом на брифинге 11 декабря заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Все стационары и скорая на каникулах будут работать круглосуточно. Неотложка при поликлиниках также будет работать круглосуточно и без выходных», — заявил Семенов. По словам Семенова, каждая из поликлиник должна определить, когда и какие специалисты будут работать по установленному графику.

Власти также призвали жителей области воздержаться от посещений заведений с массовым скоплением людей. «Надеемся, что благоразумное поведение в новогодние праздники позволит удержать достигнутый тренд, который позволяет системе здравоохранения справляться с ситуацией», — заявила на брифинге первый замгубернатора Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор призналась, что предстоящие длительные праздники внушают определенные опасения. «Если бы положение дел сохранялось таким, как сейчас, то в январе можно было бы предположить, что инфекция пойдет на убыль», — сказала Гехт.