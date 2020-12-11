Адвокат Тинькова рассказал о его шансах не умереть от рака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
У Олега Тинькова начались осложнения после пересадки стволовых клеток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вероятность того, что российский миллиардер, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, страдающий от онкологического заболевания, выживет составляет не более 50%. Об этом рассказал его адвокат Алекс Бейлин.

«Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%», — приводит слова Бейлина ТАСС. По его словам, у Тинькова началось отторжение после пересадки стволовых клеток. Основываясь на этих сведениях, Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции бизнесмена в Соединенные Штаты с 11 декабря текущего года на 15 марта 2021 года.

У Тинькова обнаружили острую форму лейкемии в конце зимы. Он прошел несколько курсов химиотерапии и перенес пересадку костного мозга.Также миллиардер сообщил, что переболел коронавирусом, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...