Вероятность того, что российский миллиардер, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, страдающий от онкологического заболевания, выживет составляет не более 50%. Об этом рассказал его адвокат Алекс Бейлин.
«Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%», — приводит слова Бейлина ТАСС. По его словам, у Тинькова началось отторжение после пересадки стволовых клеток. Основываясь на этих сведениях, Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции бизнесмена в Соединенные Штаты с 11 декабря текущего года на 15 марта 2021 года.
У Тинькова обнаружили острую форму лейкемии в конце зимы. Он прошел несколько курсов химиотерапии и перенес пересадку костного мозга.Также миллиардер сообщил, что переболел коронавирусом, передает «Национальная служба новостей».
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