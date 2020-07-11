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Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) 10 Июл 2020 в 7:25 PDT

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Острую форму лейкемии у бизнесмена обнаружили в конце зимы. Тогда Тиньков прошел несколько курсов химиотерапии и заявил, что будет бороться за свою жизнь, передает агентство RNS . Позже бизнесмен покинул пост председателя правления банка «Тинькофф», чтобы сосредоточиться на лечении. Свои акции Тиньков передал в семейный траст. В конце июня миллиардер поделился в социальных сетях, как он боролся с раком и коронавирусом .

Также Тиньков призвал своих подписчиков стать донорами костного мозга, чтобы спасти жизни других людей. После выздоровления он пообещал со своей женой создать фонд, где можно стать донором.

«Пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают», — написал Тиньков. Миллиардер добавил, что у него все хорошо и он за день «прошел в коридоре 2 км». По словам банкира, ему предстоят месяцы реабилитации.

Основателю банка «Тинькофф» Олегу Тинькову, которому зимой диагностировали рак крови, пересадили костный мозг. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram.

О состоянии своего здоровья Тиньков сообщил в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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