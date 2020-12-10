В Курганской области резко выросла смертность

В октябре смертность в Курганской области выросла на 40% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам октября в Курганской области умерло 1504 человека. Это почти в 1,5 раза больше, чем в октябре 2019 года. Такие данные приводит Росстат.

В октябре 2019 года в Курганской области было зафиксировано 1073 смерти. «Прирост — 431 человек», — отмечается в отчете Росстата. Таким образом, прирост смертей составил 40,2%. Младенческая смертность (в возрасте до одного года) в октябре сократилась в два раза — с шести до трех случаев.

Естественная убыль населения Курганской области (разница между умершими и родившимися) в октябре 2020 года составила 896 человек. В октябре 2019 года она была значительно ниже — 377 человек.

Также Росстат сообщает, что от коронавируса в октябре умерло 92 жителя Курганской области. Еще у 81 умершего было зафиксировано заражение COVID-19, но он не стал основной причиной смерти. В сентябре в регионе было 19 случаев смерти от COVID, еще у 14 человек COVID был подтвержден, но причиной смерти не стал.

Ранее URA.RU сообщало, что за первые восемь месяцев 2020 года в Курганской области умерло 9 649 человек (на 57 человек меньше, чем годом ранее). При этом родилось 5 535 младенцев, рождаемость сократилась на 310 человек.