В Кургане медики придумали, как остановить COVID в больнице

В курганских больницах предлагают сделать временные боксы для пациентов до результата теста на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В курганских больницах медики предлагают сделать карантинную зону для экстренных пациентов, чтобы остановить вспышки коронавируса. Одна из последних зафиксирована в онкодиспансере. Об этом врачи рассказали URA.RU.

Медики предлагают до результата экспресс-теста, если человеку не требуется экстренная операция, пометить его в специально выделенный корпус или отдельные боксы. Помещения должны быть оборудованы по примеру «красной зоны». «Если ему нужны срочные назначения, врачи приходят в эту зону, из других отделений, облачаются в костюмы и осматривают пациента. Делают экстренные назначения в случае необходимости. И потом, когда в течение дня мазок на корону готов и он отрицательный, его уже переводят в профильное отделение», — пояснили врачи.

С их слов, в больницах других регионов такая практика уже существует. Там благополучно прекратили цепочку заражений внутри больниц.

В пресс-службе правительства URA.RU прокомментировали, что в ГБУ «Курганская областная клиническая больница» введен комплекс мер. Плановые пациенты поступают в отделения только с отрицательным результатом теста. Всем экстренным пациентам в срочном порядке проводится анализ на COVID-19. Пациенты изолируются до результата.

«На базе гастроэнтерологического отделения создана карантинная зона для экстренных пациентов, ожидающих результатов мазка. При положительном анализе пациент переводится в отделение для пациентов с COVID-19, при отрицательном в профильное отделение», — отметили в пресс-службе.

Ранее агентство сообщало, что в Курганском областном онкодиспансере зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Пациентов из первой хирургии срочно выписали.