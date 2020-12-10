Челябинец поссорился с женой и заживо сжег ее родственников

Мужчина поджег дом, пока его семья спала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель города Аши умышленно поджег частный дом, где находились его тещей и дядей жены. Присяжные, на снисхождение которых рассчитывал мужчина, признали его полностью виновным, сообщили URA.RU сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«В 2015 году подсудимый обиделся на жену, которая ушла из дома из-за его пьянок. Он поджег частный дом по улице Кутузова в Аше, где спали теща и дядя супруги», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар потушили неравнодушные соседи. Здание выгорело полностью, ущерб от пожара составит более 600 тыс. рублей. Людей спасти не удалось.

«11 декабря в Челябинском областном суде присяжные огласили обвинительный вердикт. Подсудимый признан не заслуживающим снисхождения», — добавили в прокуратуре.