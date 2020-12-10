10 декабря 2020

Челябинец поссорился с женой и заживо сжег ее родственников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
Мужчина поджег дом, пока его семья спала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель города Аши умышленно поджег частный дом, где находились его тещей и дядей жены. Присяжные, на снисхождение которых рассчитывал мужчина, признали его полностью виновным, сообщили URA.RU сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«В 2015 году подсудимый обиделся на жену, которая ушла из дома из-за его пьянок. Он поджег частный дом по улице Кутузова в Аше, где спали теща и дядя супруги», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар потушили неравнодушные соседи. Здание выгорело полностью, ущерб от пожара составит более 600 тыс. рублей. Людей спасти не удалось.

«11 декабря в Челябинском областном суде присяжные огласили обвинительный вердикт. Подсудимый признан не заслуживающим снисхождения», — добавили в прокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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