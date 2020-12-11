Олег Гриднев рассказал, что повлияет на развитие пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса пойдет на спад в середине грядущего года. С таким прогнозом выступил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — приводит слова Гриднева ТАСС. По его словам, коронавирус победят, когда вирус станет управляемым. Сделать это можно будет с помощью вакцины или другого препарата, который будет влиять непосредственно на инфекцию.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что во время морозной погоды заражаемость коронавирусом на улице практически сводится к нулю, передает «Национальная служба новостей». Он объяснил это тем, что на морозе вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России вырос уровень смертности из-за коронавируса. Он подчеркнул, что это не скажется на решении не вводить тотальный карантин.