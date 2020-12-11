На западе российский истребитель признали угрозой для НАТО

Су-57 может поражать как воздушные, так и наземные цели (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Истребитель пятого поколения Су-57 отличается высокой аэродинамикой и боевой мощью. Это делает его серьезным противником для вооружения стран НАТО. Об этом заявили в журнале The National Interest.

«Конструкция истребителя обеспечивает высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для воздушного боя. Другая особенность боевой машины — это огневая мощь», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал.

За последние годы Россия смогла снизить цену Су-57 и оптимизировать его производство. Кроме того, самолет эффективно отслеживает цели, в частности, аппараты, созданные по технологии «стелс».

Ранее в Ростехе сообщили, что российская армия значительно улучшила свою выносливость за счет новой экипировки «Ратник», передает RT. За восемь лет в вооруженные силы РФ было поставлено почти 300 тысяч таких костюмов.