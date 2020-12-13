Ученые выяснили, как разные маски защищают от коронавируса

Двуслойные нейлоновые маски наиболее эффективны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разные типы масок кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Как выяснили американские ученые, лучшей защитой являются респираторы N95 — 98% защиты, хуже всего защищают от вируса трехслойные хлопковые маски — 26%.

Итоги исследования ученые представили в издании Eurekalert. «Из бытовых масок самые эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски: в зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79% защиты. Хлопковые банданы — около 50%, маски из полиэстера — почти 40%, балаклавы из того же материала — 38%», — приводит результаты исследования РИА «Новости». Хуже всего защита у маски из нетканого полипропилена (28,6%), а также у трехслойной хлопковой — всего 26,5%.

Ученые рекомендуют поверх маски натянуть нейлоновый чулок, тогда защита увеличивается до 80%. Эффективность защитного средства также резко возрастет (с 38% до 60%), если максимально прижать медицинское изделие к лицу, скрепив ушные петли.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали недостаток маски с клапаном. Как рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев,если владелец такого защитного средства инфицирован, то он может заразить окружающих. Такие маски облегчают выдох, передает «Национальная служба новостей». Ряд авиакомпаний уже не пускают на борт самолета пассажиров с такими масками из-за того, что они не препятствуют распространению вируса, отмечает RT.