Правительство РФ поручило регионам выявить опасные территории

Регионам приказано определить наиболее опасные для экологии объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Властям регионов поручено определить наиболее опасные для окружающей среды объекты, которые подлежат первостепенной ликвидации. Список нужно предоставить в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующий указ издан вице-премьером правительства Викторией Абрамченко.

В аппарате политика журналистам сказали, что ликвидация накопленного экологического вреда является одним из приоритетов национального проекта «Экология». В то же время, судя по данным профильных ведомств и жалобам граждан, не все площадки внесены в соответствующий реестр. «Вице-премьер действительно поручила провести фактически инвентаризацию реестра и объектов на местах, чтобы понять, какие площадки требуют немедленного реагирования», — объяснили газете «Известия» в аппарате.

Итоговый список поступит в Минприроды, сотрудники которого проведут анализ полученных данных и дополнят существующий реестр объектов накопленного вреда. Оценка таких объектов подразумевает установление объема и массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности.

Ранее, как напоминает RT, Абрамченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в РФ завершается разработка законопроекта, по которому опасные производственные объекты смогут быть исключены из госреестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда окружающей среде. Финансовая ответственность по ликвидации вреда, как планируется, будет лежать на собственниках предприятий.