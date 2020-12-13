Чиновников ХМАО будут ловить на лжи в соцсетях

Теперь данные в соцсетях обещания чиновникам придется исполнять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ХМАО получили реальную возможность влиять на карьеры чиновников и привлекать их к административной ответственности, в случае, если они солгут в социальных сетях. Документ, установивший новый порядок, опубликован на едином официальном сайте госорганов ХМАО.

«Дополнен порядок работы аккаунтов губернатора ХМАО, правительства, заместителей губернатора ХМАО, исполнительных органов госвласти региона в социальных сетях. Он касается осуществления гражданами независимого контроля комментариев сообщений. Контроль направлен на проверку достоверности информации, содержащейся в комментариях исполнительных органов государственной власти к сообщениям, поступающим от граждан в социальных сетях», — объяснили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Норма фактически приравняла ответ чиновника (или официальной структуры) в соцсетях — к официальной позиции власти. А граждане вправе требовать, чтобы сказанное соответствовало действительности. Например, если официальный аккаунт публикует отчет об убранном с дорог снеге, а горожане докажут, что снег не убрали — это может стать основанием для привлечения чиновника к административной ответственности. Тоже самое касается данных обещаний (например — сроков начала строительства или сдачи объекта).

Ранее URA.RU писало, что югорским чиновникам официально запретили материться в соцсетях. А во внерабочее время госслужащим рекомендовано воздерживаться от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности.