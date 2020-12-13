Хакеров из РФ обвинили во взломе системы Минфина США

Российских хакеров обвинили в причастности к взлому системы Минфина США и Нацуправления по телекоммуникациям и информации, которое входит в структуру Минторга. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, которые не привели никаких доказательств.
Изначально о взломе сообщило агентство Reuters. По его данным, группа хакеров, которая поддерживается правительством иностранного государства, получала доступ к системам указанных выше ведомств и похитила их данные. Масштаб взлома настолько серьезен, что в субботу якобы состоялась встреча Совета национальной безопасности США, пишет РИА «Новости».
«По словам людей, знакомых с этим вопросом, российские правительственные хакеры, взломавшие крупнейшую фирму по кибербезопасности, стоят за глобальной шпионской кампанией, которая также скомпрометировала Министерство финансов, Министерство торговли и другие правительственные учреждения США», — пишет американская газета. Речь, как отмечается идет о группе APT29 (Cozy Bear), которая якобы связана с «российской службой внешней разведки». Никаких доказательств источники издания не приводят, а представители американской власти от обвинений воздерживаются.
Так, Министерство торговли США подтвердило в беседе с ТАСС факт взлома, отметив, что в ситуации сейчас разбираются ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA). Глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот сказал, что правительство страны знает о сообщениях (о взломе) и работает над выявлением и устранением «любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией».
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