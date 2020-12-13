13 декабря 2020

Ученые обозначили самую заразную группу пациентов с COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
Не исключено, что коронавирус может задерживаться и в организме людей, которые пережили сильный стресс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди с крайне выраженным иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ и проходящие онкотерапию, могут оставаться заразными до двух месяцев. Как выяснили американские ученые, из-за сильных иммуносупрессивных препаратов у таких больных вирус продолжает сохранять жизнеспособность и врачам стоит пересмотреть подход к таким пациентам.

«Пациенты с выраженной иммуносупрессией после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии — прим.ред.) или получения клеточной терапии могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев», — приводит выводы исследователей журнал New England Journal of Medicin.

Как считает профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, это исследование побуждает пересмотреть регламент общения медиков с такими пациентами, пишет газета «Известия». «В дальнейшем может выясниться, что даже у тех, у кого защитная система ослаблена из-за стресса, неправильного питания, наследственных факторов и других причин инфекция протекает в более тяжелой форме и остается жизнеспособной значительно дольше, чем у здоровых людей», — предположил генетик.

Ранее стало известно,что ученые обнаружили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываемые антитела не атакуют вирусные частицы, а нацеливаются на организм человека. «Неправильные» антитела поражают ткани, органы, а также, непосредственно, саму иммунную систему.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...