Ученые обозначили самую заразную группу пациентов с COVID-19

Люди с крайне выраженным иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ и проходящие онкотерапию, могут оставаться заразными до двух месяцев. Как выяснили американские ученые, из-за сильных иммуносупрессивных препаратов у таких больных вирус продолжает сохранять жизнеспособность и врачам стоит пересмотреть подход к таким пациентам.
«Пациенты с выраженной иммуносупрессией после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии — прим.ред.) или получения клеточной терапии могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев», — приводит выводы исследователей журнал New England Journal of Medicin.
Как считает профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, это исследование побуждает пересмотреть регламент общения медиков с такими пациентами, пишет газета «Известия». «В дальнейшем может выясниться, что даже у тех, у кого защитная система ослаблена из-за стресса, неправильного питания, наследственных факторов и других причин инфекция протекает в более тяжелой форме и остается жизнеспособной значительно дольше, чем у здоровых людей», — предположил генетик.
Ранее стало известно,что ученые обнаружили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываемые антитела не атакуют вирусные частицы, а нацеливаются на организм человека. «Неправильные» антитела поражают ткани, органы, а также, непосредственно, саму иммунную систему.
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