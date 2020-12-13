13 декабря 2020
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Синоптики назвали дату мощных снегопадов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия снегопада. Курган , снег, последствия снегопада, последствия урагана, зима, зима круган
Интенсивные осадки ожидаются в пятницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае на текущей неделе начнутся снегопады. Период без существенных осадков в Перми был одним из самых продолжительных (около 20 суток) за всю историю метеонаблюдений, отмечается на сайте ГИС-центра Пермского классического университета. В ближайшие дни, из-за разрушения антициклона, температура воздуха повысится, а в регион придут осадки — наиболее интенсивные ожидаются в эту пятницу, поясняет Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Пермский ЦГМС).

«На смену антициклоническому характеру погоды приходит влияние подвижных циклонов, которые принесут долгожданные снегопады, наиболее интенсивные ожидаются 18 декабря. Преобладающая температура воздуха в период рабочей недели будет повышаться с минус 16 градусов до минус 11 градусов в ночные часы, днем — минус 11 до минус 6 градусов», — информирует Пермский ЦГМС.

В пятницу, 18 декабря по данным синоптиков, вновь похолодает. В то же время, понижение температуры будет более интенсивным, но менее продолжительным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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