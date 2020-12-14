«Булджать» назвал самые провальные игры в истории

S.T.A.L.K.E.R считается худшей игрой по версии «Булджать» Фото: Анна Майорова © URA.RU

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На youtube-канале «Булджать» появилась подборка самых провальных игр в истории. В список вошли «S.T.A.L.K.E.R», «Vampire: The Masquerade — Bloodlines» и первая часть серии «Ведьмак».

«Если судить по критериям современных истериков, то худшая игра во вселенной определенно „S.T.A.L.K.E.R“. Невыполненные обещания раздутый маркетинг, множество багов на релизе», — говорит ведущий проекта «Булджать». По его словам, минимум год игроки не могли не могли просто запустить игру.

Второй провальной игрой назвали «Vampire: The Masquerade — Bloodlines». Отмечается, что на старте игра была на столько сырой, что через год студия разработчиков просто закрылась. The Masquerade — Bloodlines, 2004 года выпуска, до сих пор дорабатывают, последний патч вышел в ноябре текущего года.

Последнее место в тройке самых неудачных игр занимает «Ведьмак» 2007 года. При выпуске игра обладала неудобным интерфейсом и постоянно «вылетала». Но разработчики выпустили улучшенное издание. Автор «Булджать» отметил, что во всех играх про ведьмака релизы всегда выходят не в самом лучшем качестве, но в последствии разработчики исправляют все недоработки.