Рогозин удивился успеху собственного проекта. «Она летает, черт возьми!». Фото

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Рогозин удивился, что ракета Роскосмоса полетела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин удивился работоспособности ракеты «Ангара-А5». Соответствующий пост он выложил в своем twitter-аккаунт.

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк. В Минобороны РФ сообщили, что пуск прошел в штатном режиме, передает телеканал 360.

«Она летает, черт возьми!» — подписал Рогозин фото, на котором запечатлена ракета «Ангара-А5». Комментаторы в социальных сетях с иронией говорят о том, что ракета и должна была полететь. Они считают, что в этом нет серьезного достижения Рогозина. «Благодарите Бога», — пишет пользователь Twitter Моторист.

На повышение грузоподъемности «Ангары-А5» потратили более 20 млрд рублей, передает RT. Создание комплекса для пуска обошлось в 20,6 млрд рублей.

Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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