Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин удивился работоспособности ракеты «Ангара-А5». Соответствующий пост он выложил в своем twitter-аккаунт.
Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк. В Минобороны РФ сообщили, что пуск прошел в штатном режиме, передает телеканал 360.
«Она летает, черт возьми!» — подписал Рогозин фото, на котором запечатлена ракета «Ангара-А5». Комментаторы в социальных сетях с иронией говорят о том, что ракета и должна была полететь. Они считают, что в этом нет серьезного достижения Рогозина. «Благодарите Бога», — пишет пользователь Twitter Моторист.
На повышение грузоподъемности «Ангары-А5» потратили более 20 млрд рублей, передает RT. Создание комплекса для пуска обошлось в 20,6 млрд рублей.
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