Терапевт рассказал, как безопасно носить маски зимой

Респираторы лучше не носить тем, кто еще не переболел Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Зимой необходимо чаще менять маски, даже если они многоразовые. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По словам эксперта, также нужно внимательно подходить к выбору респиратора.

«Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда», — отметил Водовозов в интервью радио Sputnik. По словам врача, менять чаще нужно любые маски, которые «выходят из строя».

Врач также объяснил, что в холодное время года можно носить респираторы, но только тем, кто уже переболел или привился от коронавируса. Это связано с тем, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется. И если у человека нет в организме антител, то он ставит под удар здоровье окружающих. Как пояснил терапевт, в таком случае оптимальным решением станут респираторы второго класса защиты без клапана, где воздух фильтруется и на вдохе и на выдохе.

Лучшим вариантом в зимний период являются маски, которые спускаются на шею, как платок. Водовозов добавил, что производители уже начали выпускать противопандемийную одежду со специальными креплениями для маски.