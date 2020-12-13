13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Кандидатов в пермские депутаты подберут через Госуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Пермь 2020, избирательный участок, промобот, выборы 2020
«Единая Россия» проведет праймериз в Перми через Госуслуги Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Праймериз «Единой России» в Пермском крае планируют провести через Госуслуги. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партии. Сообщается, что в начале 2021 года дистанционным образом определят кандидатов в депутаты Госдумы, краевого парламента и гордумы Перми.

«В Перми люди через Госуслуги смогут определить сразу трех будущих кандидатов в депутаты. На уровне города, края и Госдумы. „Единая Россия“ всех партийных кандидатов выберет через интернет», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что через Госуслуги будет проходить авторизация и оттуда произойдет выгрузка данных о месте регистрации. После этого в зависимости от места жительства пользователю будет представлен свой список участников предварительного голосования.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что окончательное решение федеральное руководство партии пока не приняло. «Но вероятность проведения голосования в таком формате очень высока», — пояснил он, добавив, что в условиях пандемии провести праймериз по первой модели (где участвуют любой желающий) в ином формате практически невозможно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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