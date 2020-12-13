13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В Тюменской области открыли неизвестный науке вид грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Обнаруженный гриб внешне похож на одну из разновидностей мухоморов, но при этом может быть пригоден в пищу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области ученые открыли новый вид грибов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тобольска. Находку на одном из болот обнаружили биологи Тобольской комплексной научной станции.

«Новый вид грибов был обнаружен биологами Тобольской комплексной научной станции уральского отделения Российской академии наук в ходе экспедиционных работ на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов Тюменской области», — сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

На одном из участков болота были найдены неизвестные науке пластинчатые грибы. Они получили название Volvariella paludosa, что в переводе означает «Вольвариелла болотная».

Гриб имеет серовато-белую шляпку диаметром до семи сантиметров, с нижней стороны она розоватая. У него гладкая ножка, в основании которой имеется «покрывало», часто скрытое мхом.

Насколько съедобен данный гриб пока не установлено. Однако известно, что ближайшие его представители могут идти в пищу. Они достаточно популярны, к примеру, в Юго-Восточной Азии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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