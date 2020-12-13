В Тюменской области открыли неизвестный науке вид грибов

В Тюменской области ученые открыли новый вид грибов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тобольска. Находку на одном из болот обнаружили биологи Тобольской комплексной научной станции.
«Новый вид грибов был обнаружен биологами Тобольской комплексной научной станции уральского отделения Российской академии наук в ходе экспедиционных работ на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов Тюменской области», — сообщает пресс-служба администрации Тобольска.
На одном из участков болота были найдены неизвестные науке пластинчатые грибы. Они получили название Volvariella paludosa, что в переводе означает «Вольвариелла болотная».
Гриб имеет серовато-белую шляпку диаметром до семи сантиметров, с нижней стороны она розоватая. У него гладкая ножка, в основании которой имеется «покрывало», часто скрытое мхом.
Насколько съедобен данный гриб пока не установлено. Однако известно, что ближайшие его представители могут идти в пищу. Они достаточно популярны, к примеру, в Юго-Восточной Азии.
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