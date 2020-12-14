Прилепин ответил на вопрос о «приказе» Путина воевать в Донбассе

Президент России Владимир Путин не отдавал приказ вводит войска на Донбасс. Об этом заявил экс-советник главы ДНР Александра Захарченко, писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин в эфире youtube — канала «Серафим».
«У нас глава государства даже в Крым войска не вводил», — сказал Прилепин. Он отметил, что прекрасно понимает, какие приказы отдаются и когда они будут обнародованы.
Ранее писатель заявил, что донбасское ополчение не собиралось идти до Киева, так как на пути встретилось бы с большим количеством противников. Доктор политических наук, профессор, завкафедрой социологии, политологии и регионоведения, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что не удастся избежать ухудшения отношений России с Украиной. Он также не исключил продолжения боев на Донбассе. Немецкий политолог Александр Рар уверен, что Украине закрыта дорога в НАТО из-за провала Минских соглашений и желания возложить ответственность за происходящее в ДНР и ЛНР на Россию, передает агентство Nation News.
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