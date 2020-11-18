Прилепин раскрыл, планировали ли ополченцы захватывать Киев

Писатель Захар Прилепин пояснил, что ополченцы Донбасса не собиралась «идти до Киева» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Донбасское ополчение не собиралось идти до Киева, так как на пути встретилось бы с большим количеством противников. Об этом заявил экс-советник главы ДНР Александра Захарченко, писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин.

«Из Москвы легко рассуждать о „наступлении на Киев“, но тут неплохо и подумать, что делать потом. Ну возьмёте вы Киев, а куда денете миллионы людей, требующих, чтобы вы убрались с их земли? Ну не топить же баржи с протестующими, правда? Да, можно было вернуть Славянск и Краматорск, можно было взять Мариуполь, но уже тогда было ясно, что возвращение Малороссии и русского города Киева в российскую орбиту — дело не одной, пусть даже самой успешной военной операции, а итог постепенной, постоянной политической и дипломатической работы», — рассказал он в интервью «Литературной газете».

По его словам, людям с Донбасса нельзя было идти по стране, где к ним относились не по-дружески. Прилепин приводит статистику положительно настроенных граждан. «В Крыму 90 процентов населения было за Россию, в Луганске и Донецке — от 75 до 80, в Харькове пророссийские настроения были у большинства, а вот в Полтаве и Чернигове — уже пятьдесят на пятьдесят, а дальше — только 30», — пояснил он.