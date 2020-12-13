В ЯНАО на треть обновился состав окружного комитета КПРФ

Коммунисты ЯНАО переизбрали Елену Кукушкину на посту первого секретаря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На отчетно-выборной конференции в Ноябрьске, которую провели в минувшие выходные ямальские коммунисты, был определен состав окружного комитета КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии реготделения. Как сообщила URA.RU вновь избранная первый секретарь окружного комитета депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, состав отделения обновился на треть.

«В новый состав комитета окружного отделения КПРФ избраны 15 человек, пятеро из них вошли туда впервые, — рассказала Елена Кукушкина корреспонденту агентства. — В контрольно-ревизионной комиссии из троих избранных двое вошли туда впервые». Контрольно-ревизионную комиссию возглавила Ольга Горт, кроме нее в состав органа избраны Геннадий Пелих и Ангелина Ращектаева.

По информации пресс-службы КПРФ, перед началом конференции состоялось награждение партийных активистов. Высшим орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть» был награжден Николай Верещака, ряд ямальских коммунистов был удостоены грамот ЦК партии.

Елена Кукушкина возглавляет региональное отделение партии с декабря 2014 года. Кроме нее в бюро окружного комитета вошли Вероника Горт, Людмила Журавлева, Андрей Шепелев и Александр Шмаль.