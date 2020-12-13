13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В ЯНАО на треть обновился состав окружного комитета КПРФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, кукушкина елена
Коммунисты ЯНАО переизбрали Елену Кукушкину на посту первого секретаря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На отчетно-выборной конференции в Ноябрьске, которую провели в минувшие выходные ямальские коммунисты, был определен состав окружного комитета КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии реготделения. Как сообщила URA.RU вновь избранная первый секретарь окружного комитета депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, состав отделения обновился на треть.

«В новый состав комитета окружного отделения КПРФ избраны 15 человек, пятеро из них вошли туда впервые, — рассказала Елена Кукушкина корреспонденту агентства. — В контрольно-ревизионной комиссии из троих избранных двое вошли туда впервые». Контрольно-ревизионную комиссию возглавила Ольга Горт, кроме нее в состав органа избраны Геннадий Пелих и Ангелина Ращектаева.

По информации пресс-службы КПРФ, перед началом конференции состоялось награждение партийных активистов. Высшим орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть» был награжден Николай Верещака, ряд ямальских коммунистов был удостоены грамот ЦК партии.

Елена Кукушкина возглавляет региональное отделение партии с декабря 2014 года. Кроме нее в бюро окружного комитета вошли Вероника Горт, Людмила Журавлева, Андрей Шепелев и Александр Шмаль.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...