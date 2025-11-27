Сколько на Ямале зарабатывают специалисты в строительном секторе

В ЯНАО в строительной сфере платят одни из самых высоких зарплат Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО в строительном секторе предлагают одни из самых высоких зарплат в Уральском федеральном округе. О том, сколько платят на стройках Ямала URA.RU рассказали специалисты платформы «Авито Работа».

«В сфере строительства жилых и коммерческих объектов среднее зарплатное предложение составляет 168 261 рублей. Направление занимает первую позицию, так как это связано с высокой стоимостью проектов и необходимостью привлечения опытных кадров», — сообщили эксперты.

Второй по зарплатам стала сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов, где среднее предложение составляет 161 184 рублей. Сегмент поддерживается реализацией крупных промышленных, транспортных и энергетических проектов.

Продолжение после рекламы