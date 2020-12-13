С нового года почти весь мусор региона повезут под Курган

В Курганской области с января 2021 года начнет действовать новая схема размещения отходов. Под Курган на Шуховский полигон мусор повезут со всех районов региона, кроме трех. Схема размещена на сайте департамента природных ресурсов.
Согласно утвержденной терсхеме, всего в Курганской области образуется 250 тысяч тонн отходов, из которых 204 тыс. тонн привезут на Шуховский полигон из 21 района области. В остальных районах мусор повезут на сортировочную станцию. «ТКО из Шадринского, Далматовского, Катайского районов должны поступать на сортировку в Шадринск. Именно этот маршрут разыгрывает региональный оператор. Только шутка в том, что в Шадринске нет сортировки. Для ее запуска и получения лицензии нужен год», — пояснил представитель реготделения Российского экологического общества Сергей Завьялов.
С его слов, возить по маршруту, указанному в схеме, регоператор обязан с 1 января 2021 г. Нарушение потоков отходов, утвержденных территориальной схемой, является основанием для лишения регоператора его статуса, уверен эколог. При этом Шадринский полигон закрыт на рекультивацию.
В компании регоператора «Чистый город» замдиректора Наталья Фомина пояснила, что станция в Шадринске построена, ведутся внутренние работы, подключено электричество. Документы на получение лицензии находятся в управлении Росприроднадзора.
В пресс-службе правительства URA.RU прокомментировали, что объект сортировки ТКО в Шадринске строится. Срок ввода в эксплуатацию по плану в 2021 году. В Кетовском районе сортировочная станция заработает в 2022 году. С 2021 года потоки отходов направляются на объекты размещения с учетом их вместимости.
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