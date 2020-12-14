В Тюменской области в пандемию выросла детская наркопреступность

В Тюменской области дети оказываются замешанными в преступлениях, касающихся сбыта наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области детская наркопреступность превысила плановый показатель на 400%. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета по социальной политике областной думы Глеб Трубин. Отрицательная статистика сформировалась за первые шесть месяцев 2020 года.

«В Тюменской области есть программа обеспечения информационной безопасности детей. У нее есть целевые показатели. И за последние полгода по одному из основных направлений они превышены в четыре раза. Речь идет о покупке и сбыте наркотиков через интернет, которые совершают несовершеннолетние», — рассказал URA.RU Трубин.

В частности, у программы есть основные задачи. Одна из них — снизить количество правонарушений, которые дети совершают через интернет. И по этому показателю за шесть месяцев превышение составило 400%.

«По прогнозам такие преступления должны были составить 1% от общего числа совершенных несовершеннолетними. А в итоге они составили 4% за счет роста преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», — пояснил Трубин. По его словам, это свидетельствует о том, что региональная программа и ее методы не до конца эффективны. URA.RU направило запрос в областной департамент образования.

О росте наркотрафика в период пандемии говорят специалисты по всему миру. Ранее в интервью «Российской газете» об этом рассказал представитель России в «Международной полицейской ассоциации», юрист Юрий Жданов. «Веб-рынки, соцсети и защищенные приложения теперь играют более заметную роль в поиске наркотиков. Для сделок все больше пользуются доставкой на дом, количество личных сделок и зависимость от наличных денег снижаются. Вполне возможно, что подобные изменения сохранятся надолго. Весьма очевидно, что все новшества наркомафии сохранятся, потому что они гораздо удобнее для ведения бизнеса», — отметил он.