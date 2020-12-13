Задержан вице-мэр челябинского города

По словам мэра города, задержание связано с делом о подключении отопления в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Троицка (Челябинская область) Вадим Герман 14 декабря был задержан сотрудниками следственного комитета. Об этом URA.RU рассказал мэр Троицка Александр Виноградов.

«Моего заместителя вызвали в СК, откуда он не вернулся. Речь идет о деле, которое расследуется с января. Если быть точнее о споре мэрии с хозяйствующими субъектами», — пояснил мэр URA.RU. По cловам Виноградова, дело касается отопления города, из-за которого возникли судебные споры с коммерсантами.

Важно отметить, что решение о подключении отопления принималось на комиссии по делам ЧС. «В этом споре нас поддерживает прокуратура города», — уточнил мэр.

По данным URA.RU уголовное дело расследуется по статье 286 УК РФ (Превышение служебных полномочий). Получить комментарий в пресс-службе СК не удалось.

Как отметил в разговоре с URA.RU Виноградов, он надеется, что правоохранительные органы разберутся и восстановят справедливость. По его мнению, его заместителя обвиняют незаконно.