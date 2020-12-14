В Госдуме предложили изменить правила назначения детских пособий

Правила выплат на первого и второго ребёнка предлагают изменить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В доход семьи, который рассчитывается для назначения детских пособий, не стоит включать выплаты по уходу за инвалидами или престарелыми. Это позволит семьям получать пособия на детей, даже если их доход немного превысил предельный уровень за счет указанных выплат. Такой законопроект разработала и отправила на рассмотрение «Единой России» зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет выплачивается тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает два региональных прожиточных минимума. При расчете дохода учитываются зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и другие денежные поступления, включая компенсации людям, которые не работают, чтобы ухаживать за детьми-инвалидами и нетрудоспособными гражданами.

«Однако включение таких выплат в доход семьи, учитываемый при назначении ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка, является основанием для отказа в назначении выплаты в связи с превышением дохода семьи», — приводит «Парламентская газета» выдержку из пояснительной записки к законопроекту. Костенко подчеркнула, что дети-инвалиды являются особой категорией детей, которые нуждаются в «особой опеке и заботе со стороны самых близких людей и общества». Причем расходы на необходимую реабилитацию превышают доходы семей, а пенсии по инвалидности покрывают только небольшую часть затрат на лечение.

В связи с этим парламентарий предложила не учитывать при назначении ежемесячных детских пособий выплаты гражданам, которые ухаживают за указанной категорией людей. После того, как «Единая Россия» даст заключение на законопроект, он будет внесен в Госдуму.