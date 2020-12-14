Перенесшие COVID пациенты, в будущем могут страдать от деменции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Синдром спутанного сознания — делирий, который часто встречается у переболевших коронавирусом, может впоследствии вызвать эпидемию деменции во всем мире. Зарубежные ученые отмечают, что те, кто переболел, подвержены повышенному в 2,3 раза риску развития слабоумия.

«В группе риска люди, которые уже неврологически ослаблены. В науке это называется минимальной мозговой дисфункцией. Мозг уже может неадекватно реагировать на перепады температуры, духоту, длительную езду в транспорте. Кроме того, в зоне риска личности, которые легко переходят в аффект гнева или страха», — рассказал «Известиям» завкафедрой психиатрии и нейронаук медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Игорь Реверчук.

Люди жалуются на спутанность сознания вплоть до галлюцинаций еще до появления лихорадки, сообщила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского. По ее словам, природа такого специфического симптома пока остается загадкой.

Ученые разработали три гипотезы, объясняющие, как делирий может стать предвестником деменции в будущем. По одной из них, нарушение связано с накоплением токсичного клеточного мусора в мозге пациента с COVID-19. Второй причиной может быть воспаление. Третья гипотеза связана с тем, что у пациентов из группы риска уже есть деменция на ранних стадиях и их неврологические резервы истощены.