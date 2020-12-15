Санта-Клаус из Европы заразил десятки пенсионеров коронавирусом

После визита Санта-Клауса скончался один человек (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители и сотрудники дома престарелых в бельгийском городе Антверпен, муниципалитет Мол, могли заразиться коронавирусом после визита Санта-Клауса. Один постоялец пансионата скончался.

«На данный момент 61 житель и 14 сотрудников дали положительный результат», — сообщает CNN. Один житель пансионата скончался, еще один постоялец находится в тяжелом состоянии и ему проводят кислородную терапию. «Это был очень черный день для дома престарелых», — приводит слова мэра Мола Вима Кайерса VRT.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила, что Санта-Клаус имеет иммунитет к коронавирусу и ничто не помешает ему доставить детям подарки в этом году, пишет Life . Отмечается, что у миссис Клаус тоже все в порядке со здоровьем.

Дед Мороз в этом году не придет к россиянам. Из-за пандемии его новогоднее путешествие пройдет онлайн, общение с детьми будет проходить по видеосвязи.