Дед Мороз не придет к российским детям в этом году

Дед Мороз будет общаться с россиянами по видеосвязи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дед Мороз в 2020 году будет путешествовать по России онлайн из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе волшебника.

«Новогоднее путешествие Деда Мороза из-за пандемии в этом году пройдет онлайн», — пишет РИА «Новости». Общение с детьми из регионов будет проходить по видеосвязи. В 2019 году Дед Мороз проехал 28 городов.

Ранее почти половина россиян отказалась от приглашения Деда Мороза и Снегурочки к себе домой, передает телеканал 360. Позвать аниматоров готовы только 11% родителей. А тюменцам перед Новым годом предлагают заказать для детей поздравление от Деда Мороза и Снегурочки со справками об отсутствии коронавируса. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito. Стоимость услуги начинается от полутора тысяч рублей.