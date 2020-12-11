11 декабря 2020

Дед Мороз не придет к российским детям в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский дед мороз на площади города. Тюмень, дед мороз
Дед Мороз будет общаться с россиянами по видеосвязи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дед Мороз в 2020 году будет путешествовать по России онлайн из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе волшебника.

«Новогоднее путешествие Деда Мороза из-за пандемии в этом году пройдет онлайн», — пишет РИА «Новости». Общение с детьми из регионов будет проходить по видеосвязи. В 2019 году Дед Мороз проехал 28 городов.

Ранее почти половина россиян отказалась от приглашения Деда Мороза и Снегурочки к себе домой, передает телеканал 360. Позвать аниматоров готовы только 11% родителей. А тюменцам перед Новым годом предлагают заказать для детей поздравление от Деда Мороза и Снегурочки со справками об отсутствии коронавируса. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito. Стоимость услуги начинается от полутора тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...