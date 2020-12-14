Глава депздрава ХМАО привился от коронавируса в прямом эфире

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сделал прививку от коронавируса. Трансляция велась в его аккаунте в Instagram.
Прежде чем поставить вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») глава депздрава Югры выслушал ряд рекомендаций от врача ОКБ из Ханты-Мансийска. «После прививки необходимо воздержаться от употребления алкоголя и активных тренировок в течение двух-трех дней. Может быть легкая реакция, небольшое повышение температуры», — предупредил Добровольского доктор.
Глава депздрава отметил, что спустя месяц необходимо будет поставить второй компонент вакцины и затем замерить титр антител на коронавирус. «Надеемся, что в январе вакцина будет поступать в Югру тысячами», — прокомментировал глава депздрава. Во время беседы медики отметили, что жители Ханты-Мансийска уже проявляют большой интерес к вакцине и постоянно интересуются стартом вакцинации населения.
Ранее URA.RU сообщало, что до конца декабря в Югру поступит несколько партий вакцины от COVID-19. Прививку от коронавируса пока ставят врачам, которые работают в ковидных госпиталях и поликлиниках.
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