14 декабря 2020
13 декабря 2020
12 декабря 2020

Глава депздрава ХМАО привился от коронавируса в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова и родители инвалидов. Сургут, добровольский алексей
Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский в прямом эфире уже делал прививку от гриппа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сделал прививку от коронавируса. Трансляция велась в его аккаунте в Instagram.

Прежде чем поставить вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») глава депздрава Югры выслушал ряд рекомендаций от врача ОКБ из Ханты-Мансийска. «После прививки необходимо воздержаться от употребления алкоголя и активных тренировок в течение двух-трех дней. Может быть легкая реакция, небольшое повышение температуры», — предупредил Добровольского доктор.

Глава депздрава отметил, что спустя месяц необходимо будет поставить второй компонент вакцины и затем замерить титр антител на коронавирус. «Надеемся, что в январе вакцина будет поступать в Югру тысячами», — прокомментировал глава депздрава. Во время беседы медики отметили, что жители Ханты-Мансийска уже проявляют большой интерес к вакцине и постоянно интересуются стартом вакцинации населения.

Ранее URA.RU сообщало, что до конца декабря в Югру поступит несколько партий вакцины от COVID-19. Прививку от коронавируса пока ставят врачам, которые работают в ковидных госпиталях и поликлиниках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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