В мэрии заявили, что деревья высаживают в соответствии с проектом строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана вдоль новой улицы Мальцева рабочие в середине декабря высаживают деревья. Фотографиями озеленительных работ поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель общественного движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов.

«На улице Мальцева прямо сейчас сажают деревья. Видео в наш чат 4-го микрорайона прислал один из жителей. И сделал фото. Прямо сейчас рабочие раздвигают снег, роют замерзшую землю и сажают эти деревья», — рассказал общественник. Он отметил, что в конце прошлой недели также заметил аллею из недавно высаженных деревьев, расположенную недалеко от запечатленного на фото месте. Хапов подтвердил URA.RU, что деревья на улице Мальцева высаживают в декабре.

Согласно портала госзакупок, в начале июля состоялся аукцион по определению субподрядчика на устройство зеленой зоны при строительстве дороги по улице Мальцева. Техзадание среди прочего предполагает высадку 263 берез, а также кустов кизильника для создания живой изгороди. Срок завершения работ — до 15 октября.

«Посадка деревьев на улице Мальцева ведется в соответствии с проектом строительства. В зимний период все жизненные процессы деревьев идут замедлено. В связи с этим испытывают значительно меньший стресс, чем при пересадке в период вегетации», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Кургана. В мэрии добавили, что весной пройдет ревизия зеленых насаждений. В случае гибели деревьев подрядчик высадит новые саженцы в рамках гарантии. Предоставить комментарии по сдвинутым срокам работ в мэрии пообещали позже.

Строительство проспекта Мальцева протяженностью 2,46 км в Заозерном началось в 2019 году. К концу прошлого года планировалось уложить все подземные коммуникации, но работы не удалось выполнить в срок. Окончательно завершить дорожные работы городские власти планировали к концу ноября, но они тоже затянулись.

Деревья на улице Мальцева высаживают в декабре Фото: Дмитрий Хапов, «ВКонтакте»

Озеленение улицы Мальцева продолжается не первый день Фото: Дмитрий Хапов, «ВКонтакте»