Подарок избиратели и челябинский депутат уже обсудили в соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители города Усть-Катав (Челябинская область) обсуждают фото елки, в преддверии Нового года установленной в одном из дворов местным депутатом. По мнению горожан, по виду дерева можно предположить, что народный избранник хранил его еще с прошлого года.

«Надо же, целый год хранили, чтобы детишек порадовать», — иронизирует пользователь Ольга Павлова в группе «Подслушано Усть-Катав» в «ВК». «Это просто кто-то только сейчас решился выкинуть прошлогоднюю ёлку», — предполагает Анастасия Ахмедова. «На двух машинах приезжали ставить», — делится подробностями установки новогоднего дерева Артур Шагизаманов. «Наверно, на лесовозе привезли», — предполагает Ринат Ахтамьянов. «В сопровождении полка ДПС», — поддерживает его пользователь Семен Семеныч.

Горожане указывают, что двор таким образом украсил депутат Андрей Фадеев. Сам он не ответил на обращение корреспондента URA.RU в соцсетях. Однако в ленте комментариев успокоил избирателей. «Добрый день, уважаемые жители Усть-Катава. К Новому Году у нас будут хорошие елки. Вышеуказанная на фотографии была установлена временно, для испытания основания-крестовины. Прошу отнестись с пониманием», — написал Фадеев.

В комментариях жители Усть-Катава возмущаются и вышучивают подарок народного избранника Фото: группа «Подслушано Усть-Катав» в «ВК»