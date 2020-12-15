Заслуженный пилот РФ раскрыл преимущества нового самолета МС-21

Новый самолет МС-21, запущенный на аэродроме Иркутского авиационного завода и оснащенный пермским двигателем ПД-14, позволит России не зависеть от иностранных компаний. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заслуженный пилот РФ, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.
«С самолетом МС-21 нам не понадобятся ни Airbus, ни Boeing. Мы сможем перевозить людей на собственных самолетах», — рассказал Сытник. Промышленное производство таких самолетов позволит не зависеть от иностранных авиационных заводов, подчеркнул он.
Также Сытник рассказал, что данная модель по своим характеристикам не уступает самолетам Boeing. Он напомнил, что самолет полностью создан в России и укомплектован отечественными деталями. По его словам, в ближайшем будущем Россия запустит еще много авиационных проектов.
Ранее в пресс-службе «Ростеха» рассказали, что МС-21 совершил свой первый полет. Самолет оснащен пермским двигателем ПД-14. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена отменить льготы иностранным авиапроизводителям Airbus и Boeing. Он также заявил, что российское авиационное двигателестроение способно догнать западных конкурентов, пишет
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