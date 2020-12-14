В Екатеринбурге закрытая COVID-статистика превзошла официальную

В Екатеринбурге закрытая статистика (документ есть в распоряжении редакции) в четыре раза выше официальной. При этом собеседник URA.RU в медицинской среде считает, что из-за нового регламента Роспотребнадзора данные закрытой статистики также оказались ниже, чем реальное число заболевших.
Согласно официальным данным штаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 7 по 13 декабря в Екатеринбурге COVID заболелb 1498 человек. В то же время, согласно данным закрытой статистики, число заболевших превысило шесть тысяч человек.
Число заболевших жителей Екатеринбурга по официальной статистике растет. Однако, если верить закрытой статистике, оно падает на протяжении четырех недель. «Это связано с тем, что контактных без проявлений клиники не тестируем», — объяснил инсайдер.
Изменение регламента Роспотребнадзора произошло месяц назад, 13 ноября. Глава ведомства Анна Попова подписала тогда изменения, согласно которым отменяется обязательное тестирование людей, которые контактировали с инфицированными, но не имеют признаков заболевания. Таким образом, люди, переносящие коронавирус бессимптомно, оказываются неучтенными. 3 декабря Попова заявила, что в стране снижаются темпы прироста новых заболевших.
В региональном штабе по борьбе с коронавирусом предложили вопрос о неучтенных больных адресовать в Роспотребнадзор. В ведомство был направлен письменный запрос.
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