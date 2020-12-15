В январе 2021 года маткапитал проиндексируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 января 2021 года в России начнет действовать ряд новых законов. В частности, вырастут материнский капитал и пенсии и начнет действовать новый налог на доходы.

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго, напоминает «Дождь».

Пройдет индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, на 6,3%. Таким образом, средний размер выплат составит 17 444 рубля.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) будут рассчитывать по новой методике — не на основе стоимости потребительской корзины, а из медианного дохода населения. Сейчас закон о новой методике расчета МРОТ проходит третье чтение в Госдуме. Ожидается, что МРОТ вырастет на 5,5% и достигнет 12 792 рублей, а ПМ вырастет на 3,7% и составит 11 653 рубля.

С 2021 года при устройстве на работу перестанут выдавать бумажные трудовые книжки. Теперь все сведения новых сотрудников будут храниться в электронном виде. До 31 декабря у россиян есть возможность выбрать, сохранить бумажную трудовую книжку или нет.

С 1 января вступит в силу закон, повышающий с 13 до 15% подоходный налог для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В результате бюджет дополучит порядка 60 миллиардов рублей в 2021 году, а в 2023-м — 68,5 миллиарда.

Подорожают сигареты и алкоголь. Рост акцизов на сигареты составит 20%, акцизы на алкоголь повысятся на 4%.

С нового года в России сократят часть чиновников. С 1 января 2021 года штаты центральных аппаратов федеральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%.

Также с 2021 года начнет действовать закон о налоговом маневре в IT-отрасли, который предполагает бессрочное снижение налога на прибыль с 20% до 3%, а ресторанам запретят включать чаевые в чек. Список профессий, запрещенных для женщин, уменьшится, а водители смогут сами комплектовать аптечки.