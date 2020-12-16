Росстат: смертность в России побила рекорд за десять лет

В январе—октябре 2020 года умерли 1 661 млн человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксировали максимальный за десять лет уровень смертности. Виной стала новая коронавирусная инфекция.

«К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) — пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что этот показатель стал максимальным за десять лет. Тогда, в 2010 году скончались 1,704 млн человек. Такой всплеск был вызван аномальной жарой.

Всего в 2020 году, согласно данным Росстата, в России умерло 1,661 млн человек. Количество смертей увеличилось в 82 регионах России. В 33 субъектов этот показатель стал самым высоким за последние десять лет.

Ранее ученые ФМБА рассказали, кто чаще умирает от коронавируса. Вероятность смерти от последствий заражения зависит от возраста, индекса массы тела, пола и уровня глюкозы.