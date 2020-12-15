15 декабря 2020

На Курган надвигается резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган, зима, медицинская маска
В Кургане похолодает почти до -30С Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выходные в Кургане ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до -27 градусов. Прогноз погоды размещен на сайтах «Гисметео» и «Яндекс.Погода».

Погодная аномалия ожидается в ночь с субботы на воскресенье. 19 декабря столбик термометра в течение дня будет опускаться все ниже, начиная с -14 градусов днем. К утру 20 декабря он покажет -27 градусов. В воскресенье днем около -20 градусов.

Небо будет преимущественно ясным. Ветер слабым 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 767-773 мм рт. ст.

В будние дни на этой неделе погода будет относительно теплой. Днем температура воздуха продержится на отметках -4 — -8 градусов. Ночью столбики термометров покажут -11 — -14 градусов. До выходных вероятны небольшие осадки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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