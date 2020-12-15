На Курган надвигается резкое похолодание

В Кургане похолодает почти до -30С Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выходные в Кургане ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до -27 градусов. Прогноз погоды размещен на сайтах «Гисметео» и «Яндекс.Погода».

Погодная аномалия ожидается в ночь с субботы на воскресенье. 19 декабря столбик термометра в течение дня будет опускаться все ниже, начиная с -14 градусов днем. К утру 20 декабря он покажет -27 градусов. В воскресенье днем около -20 градусов.

Небо будет преимущественно ясным. Ветер слабым 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 767-773 мм рт. ст.

В будние дни на этой неделе погода будет относительно теплой. Днем температура воздуха продержится на отметках -4 — -8 градусов. Ночью столбики термометров покажут -11 — -14 градусов. До выходных вероятны небольшие осадки.