15 декабря 2020

Текслер дал жесткие вводные челябинским мэрам к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Алексеем Текслером. Челябинск , елка, портрет, фужер, текслер алексей
Текслер дал новые вводные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании 16 декабря дал ряд поручений главам городов и районов к новогодним каникулам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, губернатор потребовал, чтобы дежурство чиновники муниципалитетов начали не с 1 января, как это делают в ряде территорий, а с 31 декабря.

«В новогоднюю ночь дежурство тоже должно быть обеспечено. Необходимо проверить работу развлекательных заведений, которые должны быть закрыты в ночное время. Также следует наблюдать за порядком на улицах. Особое требование — взять на контроль группы риска, неблагополучные семьи, чтобы не допустить трагедий, как это было в Сатке, где замерз маленький ребенок», — объяснили URA.RU в пресс-службе Текслера. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб на протяжении всех каникул.

С 1 декабря по распоряжению Текслера запрещены массовые мероприятия и работа развлекательных заведений в ночное время. Из-за пандемии коронавируса отказались от торжественного открытия ледовых городов в городах и селах. Кроме того, губернатор запретил запретил проводить новогодние корпоративы как в ресторанах, так и на работе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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