Экономисты предупредили россиян об опасности инвестиций в кризис

Россиянам стоит повысить финансовую грамотность, чтобы начать правильно инвестировать свои деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Любые инвестиции оказались небезопасны для россиян в период кризиса и пандемии коронавируса. Гражданам придется либо держать деньги в банке и не надеяться, что они приумножатся, либо повышать финансовую грамотность, объяснили URA.RU доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич и экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Не в первый раз наше любимое государство объясняет нам, что скучно жить мы не будем. У граждан остается два варианта: финансовый рынок или недвижимость. То и другое небезопасно. То и другое требует определенного уровня финансовой грамотности. Но вариантов нет. Сейчас климат изменился. Чтобы иметь доходность больше 10% годовых, нужен не банковский вклад, а, к примеру, облигации. Какие-то акции крупных компаний, чтобы иметь дивиденды», — объясняет Кривелевич.

Эксперт подчеркнул, что в инвестировании, как в вождении машины, нельзя начинать, пока не выучишься этому. В противном случае, можно потерять все сбережения. Поэтому Кривелевич советует россиянам развивать финансовую грамотность. Однако его коллега Виталий Калугин предостерег граждан от вложений в финансовый рынок в принципе, так как в экономике РФ сейчас стагнация и вложение денег в недвижимость или ценные бумаги обернется потерей средств, если начнется полномасштабный кризис. Эксперт считает, что надежнее будет не получать дохода от накоплений и просто иметь их.

«Ни во что не нужно инвестировать. Сейчас уникальный момент, когда деньги должны лежать под низкий процент на депозите. К сожалению, на сегодняшний день, ситуация зашла так далеко, что деньги потеряли свою сберегающую функцию. Если развернется полномасштабный кризис, вы будете сбрасывать недвижимость по ценам ниже на 15-20% того, что вы купили», — пояснил свою позицию Калугин.

16 декабря выяснилось, что в 2020 году проценты по вкладам в банках упали до исторического минимума. Многие граждане решили вложиться в недвижимость, но Центробанк предостерег от таких инвестиций и призвал оставить деньги в банках.