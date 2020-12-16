Мишустин призвал не увлекаться заморозкой цен

В среду будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Меры по регулированию цен в России имеют кратковременный характер. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он призвал чиновников не увлекаться заморозкой цен на продукты.

«Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочны. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — передает заявление Мишустина ТАСС. По его словам, подобными инструментами необходимо пользоваться своевременно, когда начинают расти цены на базовые продукты. При стабилизации ситуации от административных мер надо отказываться, заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что сейчас, когда коронавирус оказал негативное влияние на доходы граждан, необходимо особенно пристально следить за ситуацией. Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между Минсельхозом, Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных торговых сетей. Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников высказал мнение, что фиксация цен на масло, сахар и макароны в России может привести к увеличению стоимости других продуктов.