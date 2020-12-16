Центризбирком призвал отказаться от голосования во дворах

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что нет необходимости в голосовании на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центризбирком России рекомендует региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости», — заявила глава ЦИК. Ее слова опубликованы в телеграм-канале Центризбиркома. По ее мнению, трех дней голосования на дому и на избирательных участках достаточно, чтобы развести потоки избирателей и обеспечить доступность и безопасность выборов для людей. Памфилова подчеркнула, что в исключительных случаях данный способ может снова использоваться.

Временная мера о трехдневном голосовании была введена из-за пандемии коронавируса, уточняет « Федеральное агентство новостей ». При этом основные формы голосования остаются прежними: в помещении и вне помещения, на дому.